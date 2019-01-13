Индия предоставит содействие Афганистану в размере 3 млрд долларов

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. В начале второй сессии диалога "Индия - Центральная Азия" Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж отметила, что Индия и страны ЦА имеют большую связь. также она заявила, что Индия предоставит Афганистану содействие в развитии в размере трех миллиардов долларов, сообщает корреспондент Sputnik.

"У нас есть общие интересы в обеспечении безопасности и стабильности. Индия поддерживает народ и правительство Афганистана в усилиях построения демократического, мирного и стабильного государства. Мы поддерживаем все усилия по созданию мира и примирения в Афганистане", - сказала Сварадж.

Также Министр подчеркнула, что именно такое сотрудничество должно усилить мощь страны, так как Индия обладает огромным людским, экономическим и финансовым ресурсом, в взаимодействие с Индией по афганской проблеме крайне продуктивно, особенно по части инфраструктурных проектов.