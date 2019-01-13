Конференция по Афганистану состоится в Ташкенте в 2019 году

В воскресенье в Самарканде главы внешнеполитических ведомств провели встречу в формате диалога "Индия - Центральная Азия" с участием Афганистана.

ТАШКЕНТ, 13 янв – Sputnik. Восьмая конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VIII) пройдет во второй половине 2019 года в Ташкенте. Об этом говорится в совместном заявлении участников первой министерской встречи "Индия – Центральная Азия".

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"Министры подтвердили готовность к взаимодействию в рамках подготовки к проведению Восьмой конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VIII) в Ташкенте во втором полугодии 2019 года", - говорится в тексте заявления по итогам встречи.

Участники диалога также отметили результаты седьмой конференции RECCA, состоявшейся в ноябре 2017 года в Ашхабаде.

В заявлении указывается, что министры приветствовали участие Афганистана в первой встрече диалога в качестве важного звена регионального сотрудничества, транзита товаров и энергоресурсов. Участники встречи выразили поддержку и приверженность стран Центральной Азии и Индии миру, безопасности и стабильности в Афганистане, содействию в установлении мирного процесса, а также содействию экономическому восстановлению Афганистана путем реализации совместных проектов.

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Руководители внешнеполитических ведомств отметили важность устойчивого экономического роста в Афганистане путем привлечения афганских женщин к участию в общественной жизни страны и приветствовали успешное проведение в странах Центральной Азии конференций и форумов по данной проблематике. Также отмечен потенциал для совместных инициатив в осуществлении культурных мероприятий, образовательных и научно-исследовательских проектов с Афганистаном, отмечается в итоговом заявлении.