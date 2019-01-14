Курды Сирии не предлагали властям Узбекистана забрать пленных боевиков ИГ

Официальный представитель сирийского Курдистана в Москве Ршад Биенаф заявил, что сирийские курды держат в плену свыше тысячи боевиков ИГ, в том числе граждан Узбекистана и Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. Представители сирийского Курдистана официально не обращались к властям Узбекистана с просьбой забирать "своих" пленных боевиков ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ и ряде стрна) - уроженцев страны, захваченных в плен в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД республики.

Ранее официальный представитель сирийского Курдистана в Москве Ршад Биенаф заявил РИА Новости, что сирийские курды держат в плену свыше тысячи боевиков ИГ, в том числе граждан Узбекистана и Таджикистана. По его словам, что курды готовы передать их в страны происхождения для суда, однако пока боевиков забрали только несколько африканских стран.

"Официального обращения по данному вопросу не было", - сказал представитель МИД, комментируя информацию представителей сирийского Курдистана.

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Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) с сентября ведут операцию против ИГ в последнем форпосте боевиков в районе города Хаджин. Международная коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам SDF в борьбе с ИГ. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах.

Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ. Президент США Дональд Трамп в конце 2018 года объявил, что американские войска будут выведены из Сирии.