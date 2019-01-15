Стала известна программа визита Шавката Мирзиёева в Германию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время официального визита посетит Берлин и Мюнхен.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время официального визита в Германию 20-22 января 2019 года проведет в Берлине переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле, сообщает пресс-служба.

На повестке дня будут стоять вопросы дальнейшего углубления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества, реализации совместных программ и проектов. Глава Узбекистана в Германии также обсудит активизацию культурно-гуманитарного, научно-образовательного и туристического обмена и другие актуальные вопросы международной и региональной политики.

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В Мюнхене запланированы встречи Мирзиёева с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, а также представителями ведущих немецких деловых и финансовых кругов.

В рамках визита должен быть подписан пакет двусторонних документов о сотрудничестве в экономике, финансах, инновациях и инвестициях, науке, технике, образовании и культуре.

Накануне визита в Берлине прошел узбекско-немецкий бизнес-форум. По данным Государственного комитета по инвестициям, на форуме подписали соглашения на общую сумму свыше 4 миллиардов долларов.