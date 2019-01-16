Президент назначил новых заместителей министра юстиции

В соответствии с решением главы государства, в Министерстве юстиции произошли кадровые назначения.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В Узбекистане назначены новые заместители министра юстиции. Как сообщает Telegram-канал ведомства, соответствующее постановление о назначении подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Первым заместителем министра юстиции стал Махмуд Истамов.

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Истамов окончил Ташкентский государственный юридический университет. Занимал ответственные должности в Минюсте и администрации президента. До нынешнего назначения был заместителем министра юстиции.

На этой должности Истамов сменил Нодиржона Жураева, который возглавил вновь созданное агентство по управлению госактивами.

Заместителем министра юстиции стал Худаёр Мелиев.

Худаёр Мелиев окончил Ташкентский государственный юридический университет. Работал в Министерстве юстиции. До настоящего времени руководил главным управлением законодательства ведомства.