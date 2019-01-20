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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, прибывший с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту Внуково-2

Какие зарубежные поездки планирует Шавкат Мирзиёев в 2019 году

© Sputnik / Алексей Куденко
Политика
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Глава государства намерен посетить Германию, Бельгию, Швейцарию, Канаду, Японию, Болгарию и Беларусь.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит в 2019 году 36 заграничных поездок.

Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на заявление председателя международного пресс-клуба Шерзодхона Кудратхужаева.

"Глава государства 20 января отправится во вторую заграничную командировку с начала года - в Германию. В Берлине у президента запланированы встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле", - рассказал он.

Напомним, зарубежные поездки в 2019 году президент начал визитом в Индию: 17-18 января он принял участие в IX международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат – 2019".

На очереди у президента визиты и поездки в Бельгию, Швейцарию, Канаду, Японию, Болгарию и Беларусь.

Теги:
государственный визит, Президент, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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