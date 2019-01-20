Какие зарубежные поездки планирует Шавкат Мирзиёев в 2019 году

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит в 2019 году 36 заграничных поездок.

Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на заявление председателя международного пресс-клуба Шерзодхона Кудратхужаева.

"Глава государства 20 января отправится во вторую заграничную командировку с начала года - в Германию. В Берлине у президента запланированы встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле", - рассказал он.

Напомним, зарубежные поездки в 2019 году президент начал визитом в Индию: 17-18 января он принял участие в IX международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат – 2019".

На очереди у президента визиты и поездки в Бельгию, Швейцарию, Канаду, Японию, Болгарию и Беларусь.