Ангела Меркель отметила, что отмена виз для немецких туристов в Узбекистане стала "хорошим базисом для роста туризма".

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Германия хочет быть партнером Узбекистана в укреплении прав человека и строительстве гражданского общества, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам перед переговорами с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Берлине, пишет РИА Новости.

"Вы в вашей стране приступили к очень обширным политическим реформам, был прогресс в области прав человека, был прогресс в области отношений с соседними государствами. В ходе этого визита мы хотим призвать вас продолжать идти по этому пути, к прогрессу в области гражданского общества. Мы знаем, что это непростой процесс, и Германия хочет быть для вас хорошим партнером. Например, мы вновь расширили нашу работу в сфере политики развития после того, как вы начали этот путь реформ. И мы видим, что мы достигли значительного роста нашего торгового оборота", - сказала Меркель.

Также канцлер, отмечая развивающееся экономическое сотрудничество между странами, отметила, что власти Узбекистана внесли предложения по множеству договоров.

"Некоторые из них мы смогли запустить, над другими вещами мы будем работать", отметила она.

Меркель также отметила, что отмена виз для немецких туристов в Узбекистане стала "хорошим базисом для роста туризма".

Касаясь роли Ташкента в афганском урегулировании, Меркель заявила, что военнослужащие бундесвера в течение многих лет направлялись в Афганистан через Узбекистан, "всегда надежно работали вместе, несмотря на некоторые расхождения в те времена".

По словам канцлера, сегодня в Афганистане "предстоит еще многое сделать", и в Берлине "могут представить себе проекты по сотрудничеству Германии и Узбекистана для помощи Афганистану, по укреплению гражданских структур".

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Напомним, официальный визит продлится до 22 января. За это время Мирзиёев проведет переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле.

На повестке дня будут стоять вопросы дальнейшего углубления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества, реализации совместных программ и проектов. Глава Узбекистана в Германии также обсудит активизацию культурно-гуманитарного, научно-образовательного и туристического обмена и другие актуальные вопросы международной и региональной политики.