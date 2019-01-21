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Ангела Меркель

Германия хочет быть партнером Узбекистана в укреплении прав человека

© AFP 2018 / JOHN MACDOUGALL
Политика
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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Германию (9)
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Ангела Меркель отметила, что отмена виз для немецких туристов в Узбекистане стала "хорошим базисом для роста туризма".

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Германия хочет быть партнером Узбекистана в укреплении прав человека и строительстве гражданского общества, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам перед переговорами с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Берлине, пишет РИА Новости.

"Вы в вашей стране приступили к очень обширным политическим реформам, был прогресс в области прав человека, был прогресс в области отношений с соседними государствами. В ходе этого визита мы хотим призвать вас продолжать идти по этому пути, к прогрессу в области гражданского общества. Мы знаем, что это непростой процесс, и Германия хочет быть для вас хорошим партнером. Например, мы вновь расширили нашу работу в сфере политики развития после того, как вы начали этот путь реформ. И мы видим, что мы достигли значительного роста нашего торгового оборота", - сказала Меркель.

Также канцлер, отмечая развивающееся экономическое сотрудничество между странами, отметила, что власти Узбекистана внесли предложения по множеству договоров.

Начались переговоры Президентов Узбекистана и Германии
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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"Некоторые из них мы смогли запустить, над другими вещами мы будем работать", отметила она.

Меркель также отметила, что отмена виз для немецких туристов в Узбекистане стала "хорошим базисом для роста туризма".

Касаясь роли Ташкента в афганском урегулировании, Меркель заявила, что военнослужащие бундесвера в течение многих лет направлялись в Афганистан через Узбекистан, "всегда надежно работали вместе, несмотря на некоторые расхождения в те времена".

По словам канцлера, сегодня в Афганистане "предстоит еще многое сделать", и в Берлине "могут представить себе проекты по сотрудничеству Германии и Узбекистана для помощи Афганистану, по укреплению гражданских структур".

Девушка фотографирует, архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
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Напомним, официальный визит продлится до 22 января. За это время Мирзиёев проведет переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле.

На повестке дня будут стоять вопросы дальнейшего углубления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества, реализации совместных программ и проектов. Глава Узбекистана в Германии также обсудит активизацию культурно-гуманитарного, научно-образовательного и туристического обмена и другие актуальные вопросы международной и региональной политики.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Германию (9)
Теги:
Узбекистан, Германия, Ангела Меркель, Мирзиёев



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