Узбекистан и ФРГ договорились о проектах на 8 млрд евро

Были достигнуты договоренности о реализации новых проектов на сумму свыше 8 миллиардов евро.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Узбекистан и Германия договорились о реализации совместных проектов на сумму более 8 миллиардов евро, сообщила в понедельник пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает РИА Новости.

"В преддверии визита президента Узбекистана успешно проведен бизнес-форум, по итогам которого достигнуты договоренности о реализации новых проектов на сумму свыше 8 миллиардов евро, продолжается работа над другими соглашениями", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам брифинга. Стороны выразили готовность расширить инвестиционное и технологическое сотрудничество.

По данным пресс-службы, на встрече Мирзиёев и Меркель уделят особое внимание усилению взаимодействия в борьбе против современных вызовов и угроз, прежде всего таких, как терроризм и экстремизм. Ключевым вопросом является скорейший запуск мирного процесса в Афганистане.

"Узбекистан открыт для конструктивного диалога в области обеспечения прав и свобод человека, а также сотрудничества в целях достижения прозрачности системы государственного управления и полного искоренения коррупции в Узбекистане", - добавили в пресс-службе Мирзиёева.