Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Бундестага

ТАШКЕНТ, 21 января - Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с председателем Бундестага Федеративной Республики Германия Вольфгангом Шойбле, сообщается на официальном сайте президента.

Мирзиёев отметил важную роль парламентов страны в правовой поддержке узбекско-германского сотрудничества, продвижении интересов народа Республики.

В свою очередь, председатель Бундестага высоко оценил проводимые в Узбекистане реформы, направленные на построение стабильного демократического государства и сильного гражданского общества.

На встрече были обсуждены вопросы обмена опытом в обеспечении верховенства закона, осуществлении парламентского контроля, повышении эффективности социальных и экономических преобразований.

Также была отмечена важность межпарламентского сотрудничества в рамках "дорожных карт", которые будут приняты в дальнейшем для реализации договоренностей в торгово-экономической и инвестиционных сферах, достигнутых в ходе нынешнего визита.

Бундестаг – однопалатный парламент Германии, важнейшими функциями которого помимо принятия законов являются избрание Федерального канцлера и контроль за деятельностью правительства. Между парламентами Узбекистана и Германии поддерживаются тесные связи. В Законодательной палате Олий Мажлиса действует группа "Узбекистан-Германия" по сотрудничеству с Бундестагом, в Бундестаге – группа "ФРГ – Центральная Азия".