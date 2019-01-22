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Мирзиёев осмотрел надписи узбекских солдат, оставленные на Рейхстаге

© Sputnik / Игорь Зарембо
Политика
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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Германию (12)
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Главе Узбекистана показали надписи на Рейхстаге, оставленные военными из Ташкента в 1945 году.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В рамках визита президента Узбекистана в Германию для Шавката Мирзиёева организовали краткую экскурсию по историческому зданию Рейхстага, сообщает пресс-служба главы государства.

© Пресс-служба президента
Шавкату Мирзиёеву показали надписи на Рейхстаге

Президенту показали надписи на стенах со словом "Ташкент", оставленные военнослужащими из Узбекистана в мае 1945 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана
Надпись "Ташкент" на стене Рейхстага

Мирзиёев встретился с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Шавкат Мирзиёев и Ангела Меркель
© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ
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Председатель Бундестага высоко оценил проводимые в Узбекистане реформы, направленные на построение стабильного демократического государства и сильного гражданского общества.

Стороны отметили важность межпарламентского сотрудничества в рамках "дорожных карт", которые будут приняты в дальнейшем для реализации договоренностей в торгово-экономической и инвестиционных сферах, достигнутых в ходе нынешнего визита.

Рейхстаг — историческое здание в Берлине, где в 1894-1933 годах заседал одноименный государственный орган Германии — рейхстаг Германской империи и рейхстаг Веймарской республики. В 1945 году в Советском Союзе здание германского парламента было объявлено главным символом гитлеровской Германии. На него было водружено Знамя Победы.

С 1999 года в реконструированном здании Рейхстага размещается Бундестаг.

Следующие мероприятия с участием главы Узбекистана пройдут в Мюнхене, где Мирзиёев проведет переговоры с руководством и представителями бизнеса Баварии.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Германию (12)



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