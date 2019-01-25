Активнее осваивать средства: президенту представили инвестпроекты в Ташкенте

Необходимо прекратить откладывать освоение основной части инвестиций на последние месяцы года, также нужно поддерживать предприятия и после введения их в строй, заявил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в 2019 году, сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с постановлением кабинета министров "О дополнительных мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций в инфраструктурное развитие города Ташкента" от 4 января этого года, в 2019 году в экономику Ташкента планируется привлечь 2,7 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций и реализовать за счет этого 273 проекта.

В металлургической, текстильной, пищевой, строительной, фармацевтической, нефтехимической и других отраслях промышленности запланировано 115 проектов, еще 103 — в сфере услуг и 55 проектов — в сфере жилищного строительства.

Президент уделил особое внимание экономической эффективности и социальной значимости проектов.

"Без инвестиций экономика не двигается вперед. Если создадим надлежащую среду, инфраструктуру для инвесторов, будут рабочие места, расширится выпуск продукции, увеличится поступление налогов. Необходимо стимулировать предприятия к тому, чтобы они вкладывали средства в свое развитие", - сказал Мирзиёев.

Пресс-служба президента Узбекистана Инвестиции и поддержка: о чем Шавкат Мирзиёев говорил в новогоднем послании

Ранее на видеоселекторном совещании президент поручил прекратить откладывать освоение основной части инвестиций на последние месяцы года и довести показатели освоения во всех отраслях и регионах минимум до 35% в первом полугодии и 70% по итогам девяти месяцев. Поэтому в Ташкенте планируют освоить 70% первом-третьем кварталах 2019 года.

В ходе презентации президенту рассказали о механизме мониторинга и контроля реализации инвестиционных проектов. Например, в каждом районе столицы образована рабочая группа во главе с прокуратурой города Ташкента. Конкретно определены меры, принимаемые на всех этапах от выделения земельных участков инвесторам до сдачи объекта в эксплуатацию.

Шавкат Мирзиёев добавил, что необходимо поддерживать предприятия и после введения их в строй.