Представитель ЕС: не надо торопиться с визитом Мирзиёева в Брюссель

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Брюссель необходимо детально проработать, торопиться нет необходимости, заявил РИА Новости специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Питер Буриан.

© Sputnik / Алексей Никольский Когда Мирзиёева ждут в Брюсселе

Ранее председатель Европарламента по связям со странами Центральной Азии и Монголии Ивета Григуле-Петерсе в ходе визита в Ташкент заявила, что Мирзиёева ждут в Брюсселе в начале 2019 года.

"Визит нужно хорошо и детально проработать, идет активный диалог на самом высоком уровне, нам не нужно торопиться", - сказал Буриан в кулуарах конференции высокого уровня "Евросоюз — Центральная Азия" по сотрудничеству в области окружающей среды, которая проходит в Ташкенте 24-25 января.

Спецпредставитель считает, что активность такого диалога подтверждают два состоявшихся визита Мирзиёева в страны ЕС - в октябре прошлого года во Францию и в январе в Германию. Подготовка визита также должна осуществляться в привязке с двусторонними переговорами по новому двустороннему соглашению, добавил Буриан.

© Sputnik / Тигран Меграбян Узбекистан и ЕС хотят обсудить в феврале в Ташкенте новое соглашение

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что власти страны и ЕС в начале февраля планируют провести в Ташкенте первый раунд переговоров по новому соглашению, которое заменит нынешний договор о партнерстве и сотрудничестве, действующий с 1999 года. Ожидается, что новое соглашение будет сосредоточено, в частности, на политическом сотрудничестве, торговых и инвестиционных отношениях, устойчивом развитии. В Брюсселе 23 ноября 2018 года стороны заявили об официальном запуске механизма переговорного процесса.