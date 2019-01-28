Элёр Ганиев вновь получил должность в правительстве

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Элёр Маджидович Ганиев назначен заместителем премьер-министра, курирующим инвестиции.

Соответствующую информацию подтвердил источник в правительстве, знакомый с ситуацией, пишет РИА Новости.

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"Элёр Ганиев, ранее работавший заместителем советника президента Узбекистана, назначен заместителем премьер-министра. Есть соответствующее решение главы государства", - сказал собеседник.

Ганиев также назначен руководителем комплекса кабмина по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон.

На этом посту Элёр Ганиев сменит Сухроба Холмурадова, который перешел на новое место работы. О его новой должности пока не сообщается.

Ранее Ганиев возглавлял Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли республики, занимал должность заместителя премьера и министра иностранных дел Узбекистана.