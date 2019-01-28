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МИД Катара просит поддержать усилия Дохи в переговорах по Афганистану

Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Сторонам удалось предварительно договориться о выводе американских войск из Афганистана в обмен на гарантии от талибов, что они не будет укрывать террористические группировки на подконтрольной им территории и откажутся от сотрудничества с ИГ.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдаррахман аль-Тани призвал ведущие региональные и мировые силы поддержать Доху на проходящих в Катаре переговорах по Афганистану, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение министра, поступившее в редакцию.

Новый раунд двусторонних переговоров между радикальным движением "Талибан" и спецпосланником США по Афганистану стартовал в Дохе неделю назад. Сторонам удалось прийти к предварительной договоренности о выводе американских войск из Афганистана в обмен на гарантии от талибов, что они не будет укрывать террористические группировки на подконтрольной им территории и откажутся от сотрудничества с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде стран). США также требуют от талибов прекратить связи с запрещенной в РФ "Аль-Каидой", но те отказываются делать это.

"Достижение такого существенного прогресса на первом этапе - важный шаг на пути достижения мира и безопасности в Афганистане. Мы призываем все влиятельные региональные и международные стороны к объединению и координации усилий на этом направлении и поддержке Дохи в ее усилиях добиться успеха переговоров и облегчить переговорный процесс", - отметил аль-Тани.

Он полагает, что успешная стадия мирных переговоров по Афганистану в Дохе в позитивной атмосфере демонстрирует серьезность намерений сторон - спецпосланника США по Афганистану и членов политического офиса "Талибана".

"Прогресс на переговорах означает существенный шаг в истории по возвращению мира и единства в Афганистане", - добавил министр.

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В последние месяцы несколько стран предприняли попытки организовать на своей территории переговоры с участием талибов по урегулированию ситуации в Афганистане. В декабре такие переговоры между талибами и представителями США прошли в Абу-Даби с участием делегаций Саудовской Аравии и Пакистана. До этого в Москве прошло второе заседание консультаций по Афганистану, на котором присутствовали представители России, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, США, Таджикистана, Узбекистана. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения "Талибан" из Дохи.




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