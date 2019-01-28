В Узбекистане появилось новое министерство

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Узбекистане создано Министерство инвестиций и внешней торговли. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.
Министерство создано путем слияния Государственного комитета по инвестициям и Министерства внешней торговли.
Главой ведомства назначен Сардор Умурзаков, ранее возглавлявший ассоциацию предприятий кожевенной отрасли "Узкожпром".
Отметим, что ранее должность председателя Госкоминвестиций занимал Сухроб Холмурадов, министра внешней торговли — Жамшид Ходжаев.
Теперь Ходжаев решением президента назначен министром сельского хозяйства страны. О новом месте работы Холмурадова не сообщается.