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В Узбекистане появилось новое министерство

Spuntik / Дмитрий Астахов
Политика
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Государственный комитет по инвестициям и Министерство внешней торговли после слияния образовали новое ведомство - Министерство инвестиций и внешней торговли.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Узбекистане создано Министерство инвестиций и внешней торговли. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

Министерство создано путем слияния Государственного комитета по инвестициям и Министерства внешней торговли.

Главой ведомства назначен Сардор Умурзаков, ранее возглавлявший ассоциацию предприятий кожевенной отрасли "Узкожпром".

Отметим, что ранее должность председателя Госкоминвестиций занимал Сухроб Холмурадов, министра внешней торговли — Жамшид Ходжаев.

Теперь Ходжаев решением президента назначен министром сельского хозяйства страны. О новом месте работы Холмурадова не сообщается.

Теги:
министерство, Узбекистан



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