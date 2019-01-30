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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре

Мирзиёев и Эрдоган в 2019 году проведут совет стратегического сотрудничества

© Официальный сайт президента Турции
Политика
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Узбекско-турецкий совет стратегического сотрудничества высшего уровня создали в конце апреля 2018 года в рамках госвизита главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Главы Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиёев и Тайип Эрдоган в 2019 году проведут в Турции первое заседание Высшего совета стратегического сотрудничества, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по связям с общественностью и СМИ МИД Узбекистана.

"Центральным мероприятием должно стать первое заседание Высшего совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств в Турции", - уточнил представитель министерства.

По его словам, на встрече министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и вновь назначенного посла Турции Мехмета Сурейиа Эра рассматривались предложения о подготовке сторон к мероприятию.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Узбекско-турецкий совет стратегического сотрудничества высшего уровня был создан в конце апреля 2018 года в рамках госвизита Эрдогана в Узбекистан. По данным управления, в среду министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Турции в республике Мехмета Сурейиа Эра. В ходе беседы стороны обменялись мнениями относительно графика и повестки дня совместных мероприятий в 2019 году.

По данным МИД Узбекистана, в 2018 году объем торговли между двумя странами увеличился на 40% - до 2,1 миллиарда долларов, Узбекистан посетили около 75 тысяч граждан Турции, что почти в два раза больше, чем в предыдущем году. 

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Мирзиёев в конце октября 2017 года посетил Турцию с визитом. Это был первый визит главы Узбекистана в эту страну за 18 лет. В ходе переговоров стороны подписали более 20 документов о развитии сотрудничества, а также соглашения и контракты на сумму более 3,5 миллиарда долларов. В ходе ответного визита Эрдогана в Узбекистан в конце апреля 2018 года стороны подписали соглашения на сумму около 3 миллиардов долларов, а также договорились довести товарооборот до 5 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе.

 




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