20:02 30 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместного предприятия “Mega Invest Industrial”, действующего в Фаришском районе

Президенту Узбекистана показали арматуру, которая втрое прочнее железной

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
Получить короткую ссылку
86 0 0

В 2018 году совместное предприятие Mega Invest Industrial в Фаришском районе Джизакской области произвело тысячу тонн базальтовой арматуры и сетки.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместного предприятия Mega Invest Industrial в Фаришском районе Джизакской области, сообщает пресс-служба.

На предприятии с декабря 2017 года перерабатывают базальтовый камень и производятся базальтовые волокно и арматура. Уже введены в строй первая и вторая очередь проекта. Британская компания Leigh Borrier вложила в предприятие 11 миллионов долларов, а Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана - 26 миллионов долларов. 

  • Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместного предприятия “Mega Invest Industrial”, действующего в Фаришском районе
    Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместного предприятия “Mega Invest Industrial”, действующего в Фаришском районе
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
  • Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместного предприятия “Mega Invest Industrial”, действующего в Фаришском районе
    Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместного предприятия “Mega Invest Industrial”, действующего в Фаришском районе
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
1 / 2
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместного предприятия “Mega Invest Industrial”, действующего в Фаришском районе

В 2018 году предприятие произвело тысячу тонн базальтовой арматуры и сетки. В ближайшее время запустят третью очередь. Предприятие с полной загрузкой мощностей сможет производить в год 4 тысячи тонн базальтового волокна и 4,8 тысячи тонн арматуры.

Мирзиёев ознакомился с технологическим процессом на предприятии. Он поручил увеличить производство и снизить себестоимости продукции.

Преимущество базальтовой арматуры в том, что она в 8 раз легче, в 3 раза прочнее и на 30% дешевле металлической. Она не ржавеет, не проводит электрический ток, не теряет своих свойств до 100 лет. Завод в Джизакской области стал вторым подобным предприятием в странах СНГ. 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Роберто Карлос вручает памятные подарки юным узбекским футболистам в Ташкенте
Секреты мастерства Роберто Карлоса: легенда "Реала" приехал в Ташкент
Последствия разрушительного торнадо на Кубе
Разрушительная стихия: как выглядит Гавана после торнадо
Мусульманский календарь на 2019
Календарь мусульманских праздников на 2019 год

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054