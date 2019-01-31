Названы даты визита Сергея Лаврова в Таджикистан

В частности, Лавров встретится с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова ожидают в Душанбе 4-5 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Пятого февраля Лаврова примет президент страны Эмомали Рахмон, на тот же день запланирована встреча с главой МИД республики Сироджиддином Мухриддином.

Ожидается, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество в вопросах внешней политики, военно-технического сотрудничества, ситуации в регионе, а также сотрудничество в рамках таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС и ОДКБ.

Кроме того, запланирована встреча со студентами и преподавателями Российско-Таджикского (Славянского) университета. Ожидается, что Лавров прочтет лекцию по вопросам российской внешней политики.