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Названы даты визита Сергея Лаврова в Таджикистан

© Sputnik / Владимир Астапкович
Политика
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В частности, Лавров встретится с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова ожидают в Душанбе 4-5 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Пятого февраля Лаврова примет президент страны Эмомали Рахмон, на тот же день запланирована встреча с главой МИД республики Сироджиддином Мухриддином.

Ожидается, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество в вопросах внешней политики, военно-технического сотрудничества, ситуации в регионе, а также сотрудничество в рамках таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС и ОДКБ.

Кроме того, запланирована встреча со студентами и преподавателями Российско-Таджикского (Славянского) университета. Ожидается, что Лавров прочтет лекцию по вопросам российской внешней политики.

Теги:
Таджикистан, Сергей Лавров



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