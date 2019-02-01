Банк "Асака" возглавил новый председатель

ТАШКЕНТ, 1 февр – Sputnik. Председателем правления банка "Асака" стал Нодирбек Нарзуллаевич Сайдуллаев. Об этом сообщается в Telegram-канале Минюста Узбекистана.

Сайдуллаев с августа 2017 года работал первым заместителем председателя Правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана.

Сайдуллаев родился в 1982 году в Джизакской области. Имеет диплом магистра Ташкентского финансового института. В банковской системе работает свыше 14 лет.

Банк "Асака" создан в 1995 году. Филиалы банка расположены по всей республике.