Новое министерство в Узбекистане возглавил вице-премьер Алишер Султанов

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Экс-глава компании "Узбекнефтегаз" Алишер Султанов освобожден от должности заместителя главы правительства и возглавил Министерство энергетики.

Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в кабмине.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Волна отставок и новое министерство: перестановки в кабмине Узбекистана

"Алишер Саидаббасович Султанов освобожден от должности заместителя премьер-министра - руководителя комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности. Есть соответствующий указ главы государства", - сказал собеседник агентства.

Другим указом Султанов назначен министром энергетики - главой нового ведомства, создаваемого по решению президента.

На новое министерство будет возложен весь комплекс вопросов организации и регулирования деятельности топливно-энергетического комплекса республики.

Ранее Султанов занимал должность вице-премьера, председателя АО "Узбекнефтегаз", в сентябре 2018 год он был освобожден от должности главы холдинга.

Ранее Мирзиеев подписал постановление об изменении структуры правительства. В частности, число вице-премьеров в правительстве Узбекистана сокращено с восьми до пяти, у премьер-министра появятся два советника.