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Алишер Султанов

Новое министерство в Узбекистане возглавил вице-премьер Алишер Султанов

Международный пресс-клуб
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (287)
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Заместитель премьера республики Алишер Султанов возглавил новообразованное Министерство энергетики Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Экс-глава компании "Узбекнефтегаз" Алишер Султанов освобожден от должности заместителя главы правительства и возглавил Министерство энергетики.

Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в кабмине.

Здание Кабинета министров Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Волна отставок и новое министерство: перестановки в кабмине Узбекистана

"Алишер Саидаббасович Султанов освобожден от должности заместителя премьер-министра - руководителя комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности. Есть соответствующий указ главы государства", - сказал собеседник агентства.

Другим указом Султанов назначен министром энергетики - главой нового ведомства, создаваемого по решению президента.

На новое министерство будет возложен весь комплекс вопросов организации и регулирования деятельности топливно-энергетического комплекса республики.

Ранее Султанов занимал должность вице-премьера, председателя АО "Узбекнефтегаз", в сентябре 2018 год он был освобожден от должности главы холдинга.

Ранее Мирзиеев подписал постановление об изменении структуры правительства. В частности, число вице-премьеров в правительстве Узбекистана сокращено с восьми до пяти, у премьер-министра появятся два советника.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (287)
Теги:
Узбекистан, Отставки и назначения



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