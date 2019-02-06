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Лавров: Россия хочет стать наблюдателем в Фонде спасения Арала

© Sputnik / Владимир Астапкович
Политика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что участники Международного фонда спасения Арала позволят России поучаствовать в работе по спасению озера.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Россия предложила себя в качестве наблюдателя в Международном фонде спасения Арала и надеется на поддержку стран региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"Россия заинтересована в том, чтобы проблемы Арала решались, в пользу этого не раз высказывались члены ООН. И, конечно же, здесь решающее слово принадлежит странам региона. Поскольку мы не так давно жили в едином государстве, в Советском Союзе, в котором уделялось внимание этой проблеме, мы - Россия - предложили рассмотреть возможность, чтобы в Международном фонде спасения Арала нам был предоставлен статус наблюдателя", - заявил Лавров, выступая перед студентами Института международных отношений МИД Туркменистана и Международного университета гуманитарных наук и развития.

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в Душанбе
Министерство иностранных дел РФ
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Он поблагодарил Туркменистан за активную поддержку этой нашей просьбы и выразил надежду, что и остальные участники этого фонда примут аналогичное решение и позволят России поучаствовать в работе по спасению озера.

Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, в центре среднеазиатских пустынь, Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Однако за последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.

Международный фонд спасения Арала создан в соответствии с решением глав государств Центральной Азии 4 января 1993 года в Ташкенте. Его цель - улучшение социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря.

Туркменистан является председателем Международного фонда спасения Арала на 2017-2019 годы.




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