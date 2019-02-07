У министра здравоохранения Узбекистана появится заместитель-иностранец

Ранее в Минздраве уже назначали иностранного специалиста советником министра здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. В Министерства здравоохранения появится должность заместителя министра, ответственного за подготовку предложений по внедрению передового зарубежного опыта и экспертное сопровождение реформ.

Министерство здравоохранения Узбекистана Один из лучших хирургов Кореи стал советником министра здравоохранения

Согласно тексту постановления президента Узбекистана, на эту должность пригласят высококвалифицированного иностранного специалиста. Одновременно он станет советником вице-премьера Узбекистана по вопросам социального развития.

Новому замминистру предстоит выработать предложения по правовому регулированию сферы здравоохранения с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Также чиновник будет заниматься внедрением обязательного медстрахования и систем "электронного здравоохранения".

Заместителю министра будет предоставлен переводчик, ассистент, служебный автотранспорт и жилье, а также покрыты затраты на авиабилеты в страну постоянного проживания и обратно.

Напомним, в ноябре 2018 года советником министра здравоохранения стал вице-председатель Ассоциации больниц Южной Кореи, профессор Национального университета Чоннам Юн Тэк Рим.