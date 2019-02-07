У министра здравоохранения Узбекистана появится заместитель-иностранец

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. В Министерства здравоохранения появится должность заместителя министра, ответственного за подготовку предложений по внедрению передового зарубежного опыта и экспертное сопровождение реформ.
Согласно тексту постановления президента Узбекистана, на эту должность пригласят высококвалифицированного иностранного специалиста. Одновременно он станет советником вице-премьера Узбекистана по вопросам социального развития.
Новому замминистру предстоит выработать предложения по правовому регулированию сферы здравоохранения с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
Также чиновник будет заниматься внедрением обязательного медстрахования и систем "электронного здравоохранения".
Заместителю министра будет предоставлен переводчик, ассистент, служебный автотранспорт и жилье, а также покрыты затраты на авиабилеты в страну постоянного проживания и обратно.
Напомним, в ноябре 2018 года советником министра здравоохранения стал вице-председатель Ассоциации больниц Южной Кореи, профессор Национального университета Чоннам Юн Тэк Рим.