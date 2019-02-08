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Работу Агентства по интеллектуальной собственности раскритиковали: что дальше

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Начиная с 1 марта установлен новый порядок порядок регистрации товарных знаков и предусмотрены другие новшества.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Агентство по интеллектуальной собственности передано в систему Министерства юстиции, сообщается в Telegram-канале минюста со ссылкой на постановление президента Шавката Мирзиёева.

Как следует из документа, работа агентства в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности и внедрении международных норм в этой сфере признана неудовлетворительной.

Начиная с 1 марта установлен новый порядок порядок регистрации товарных знаков. Кроме того, с 1 сентября заявки на регистрацию товарного знака будут принимать исключительно в электронном виде через центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг.

Также с 1 сентября патентные поверенные должны не реже повышать квалификацию в сфере интеллектуальной собственности одного раза в пять лет с последующей аттестацией.

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Министерство юстиции и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре до 1 июля должны проверить все зарегистрированные в стране товарные знаки и принять меры по отмене свидетельств о регистрации, выданных с нарушением требований законодательства.

До 1 июля следует разработать и внедрить единую постоянно обновляемую интегрированную базу данных объектов интеллектуальной собственности. Она позволит в режиме реального времени отслеживать объекты интеллектуальной собственности, получившие и утратившие правовую охрану. Эти объекты также будут автоматически включать и исключать из Таможенного реестра.

Министерство финансов и Министерство инвестиций и внешней торговли должны в течение двух месяцев внести в кабмин предложения по поэтапному снижению, начиная с 1 января 2020 года, ставок патентных пошлин и плат, а также индивидуальных пошлин, взимаемых с нерезидентов за предоставление правовой охраны товарному знаку и промышленному образцу.




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