США рассмотрят вопрос выделения Узбекистану торговых льгот

Делегация Узбекистана во главе с вице-премьером Танзилой Нарбаевой встретилась в Вашингтоне с заместителями помощника торгового представителя США по вопросам применения генеральной системы преференций Эрландом Хэрфиндалом.

ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. США готовы рассмотреть вопрос предоставления Узбекистану торговых льгот в рамках генеральной системы преференций (ГСП), так как республика принимает меры по искоренению принудительного труда, сообщает МИД республики.

Делегация Узбекистана во главе с вице-премьером Танзилой Нарбаевой в Вашингтоне встретилась с заместителями помощника торгового представителя США по вопросам применения ГСП Эрландом Хэрфиндалом.

"Херфиндал проинформировал о процессе рассмотрения в настоящее время вопроса применения в отношении Узбекистана режима беспошлинной торговли ГСП, обусловленного, с его слов, проблематикой принудительного труда", - говорится в сообщении.

Американский чиновник поблагодарил за предоставленную информацию, которая, по его мнению, будет полезна при выработке соответствующих рекомендаций для администрации президента США, добавили в МИД Узбекистана.

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В сентябре 2018 года министерство труда США спустя девять лет исключило хлопок Узбекистана из списка товаров, производимых с использованием детского труда. Узбекский хлопок включили в этот список на основе данных за 2002−2008 годы, когда, по данным американской стороны, школы привлекали к хлопковой кампании детей, начиная с 7-летнего возраста.

В сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обещал покончить с принудительным трудом в республике и подтвердил приверженность правительства сотрудничеству с МОТ. В феврале 2018 года МОТ заявила, что в Узбекистане прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка, а в ноябре данные мониторинга организации показали, что более 90% сборщиков урожая хлопка-сырца в стране в 2018 году участвовали в этом процессе добровольно.