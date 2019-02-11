В Узбекистане назначен новый глава Службы государственной безопасности

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил председателем Службы государственной безопасности (СГБ) страны Абдусалома Азизова, который ранее занимал пост министра обороны, подтвердили Sputnik в Минобороны.
"Абдусалом Азизов назначен председателем Службы государственной безопасности страны. Есть указ президента", - сказал собеседник агентства.
По данным агентства, Ихтиер Абдуллаев, занимавший этот пост с конца января 2018 года, освобожден от должности по состоянию здоровья.
Азизов возглавлял Минобороны с сентября 2017 года.