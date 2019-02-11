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В Узбекистане назначен новый глава Службы государственной безопасности

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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463470

Ранее занимавший этот пост Ихтиер Абдуллаев освобожден от должности по состоянию здоровья.

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил председателем Службы государственной безопасности (СГБ) страны Абдусалома Азизова, который ранее занимал пост министра обороны, подтвердили Sputnik в Минобороны.

"Абдусалом Азизов назначен председателем Службы государственной безопасности страны. Есть указ президента", - сказал собеседник агентства.

По данным агентства, Ихтиер Абдуллаев, занимавший этот пост с конца января 2018 года, освобожден от должности по состоянию здоровья.

Азизов возглавлял Минобороны с сентября 2017 года.




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