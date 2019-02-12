В Узбекистане предлагают снизить штрафы за нарушение правил пребывания

Поправки могут быть внесены в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Штрафы за нарушение правил пребывания в Узбекистане для иностранцев предложено снизить, следует из проекта закона, подготовленного Министерством внутренних дел и опубликованного для общественного обсуждения.

Соответствующие поправки могут внести в административный и уголовный кодексы республики.

Штраф за нарушение пребывания предлагается дифферинцировать в соответствии с длительностью пребывания иностранца-нарушителя на территории республики. Если она составила до 10 суток, то придется заплатить штраф в размере в 5 МРЗП. Если правила пребывания в Узбекистана нарушались в течение периода свыше 10, но меньше 30 суток, то штраф составит 10 МРЗП, свыше 30 суток - 20 МРЗП. В каждом из случаев нарушителя могут выдворить из страны.

Действующая версия кодекса предусматривает штраф в размере от 50 до 100 МРЗП вне зависимости от длительности нарушения, но не включает выдворения.

Нарушение должностным лицом порядка приема иностранных граждан и лиц без гражданства, согласно законопроекту, может повлечь штраф в 20 МРЗП, сейчас от составляет от 20 до 150 МРЗП.

Непринятие гражданином, пригласившим в Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства по частным делам, мер по обеспечению их временной прописки, а также их выезда по истечении определенного им срока пребывания, а равно предоставление жилой площади, транспортных средств либо оказание им иных услуг, когда это заведомо влечет нарушение правил пребывания, может повлечь штраф в 10 МРЗП. Сейчас он равен сумме 10 до 100 МРЗП.

Как следует из законопроекта, иностранных граждан и лиц без гражданства в возрасте до 18 лет предлагается освободить от ответственности за нарушение правил пребывания в стране.

Статью 224 Уголовного кодекса Узбекистана, которая предусматривает штраф от 200 до 600 МРЗП или лишение свободы от одного года до трех лет за нарушение правил пребывания, совершенное после административного взыскания предлагается исключить.

В международных аэропортах и на вокзалах будут круглосуточно работать кассы, в которых иностранные граждане и лица без гражданства смогут заплатить штрафы.