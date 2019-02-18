15:46 18 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск
Самолет Qatar Airways

Ташкент и Доха подпишут соглашение по воздушному сообщению

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Политика
Получить короткую ссылку
4310

Стороны уже согласовали проекты договоров о воздушном сообщении.

ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Правительства Узбекистана и Катара готовят соглашения о воздушном сообщении, взаимной защите и поощрении инвестиций, а также об избежании двойного налогообложения, сообщает МИД Узбекистана.

Рукопожатие
Sputnik / Рамиль Ситдиков
МИД Катара просит поддержать усилия Дохи в переговорах по Афганистану

По данным министерства, 17-18 февраля в Дохе состоялись межмидовские консультации по расширению договорно-правовой базы узбекско-катарских отношений и ее инвентаризации. Делегации обсудили нынешнее состояние правовой основы сотрудничества в различных сферах и перспективы ее расширения.

"В частности, стороны согласовали проекты договоров о воздушном сообщении и сотрудничестве в области карантина растений", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным МИД, делегации также договорились согласовать и подготовить к подписанию проекты межправительственных соглашений о взаимной защите и поощрении инвестиций и об избежании двойного налогообложения.

В рамках консультаций также состоялись отдельные переговоры с экспертами ряда министерств и ведомств Катара, на которых были обсуждены проекты соглашений в таможенной и культурной сферах.

Теги:
Международная политика, Катар, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Дина Аверина (Россия) выполняет упражнение с лентой в финале индивидуальной программы по художественной гимнастике на этапе Гран-при Москвы.
Красота, грация и кураж: лучшие кадры Гран-при по художественной гимнастике
Пранк или издевательство: как узбекские школьники разыграли людей - смешное видео
Пранк или издевательство: как узбекские школьники разыграли людей
Животные на дороге, или Как избежать опасной встречи

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054