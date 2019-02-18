Ташкент и Доха подпишут соглашение по воздушному сообщению

ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Правительства Узбекистана и Катара готовят соглашения о воздушном сообщении, взаимной защите и поощрении инвестиций, а также об избежании двойного налогообложения, сообщает МИД Узбекистана.

Sputnik / Рамиль Ситдиков МИД Катара просит поддержать усилия Дохи в переговорах по Афганистану

По данным министерства, 17-18 февраля в Дохе состоялись межмидовские консультации по расширению договорно-правовой базы узбекско-катарских отношений и ее инвентаризации. Делегации обсудили нынешнее состояние правовой основы сотрудничества в различных сферах и перспективы ее расширения.

"В частности, стороны согласовали проекты договоров о воздушном сообщении и сотрудничестве в области карантина растений", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным МИД, делегации также договорились согласовать и подготовить к подписанию проекты межправительственных соглашений о взаимной защите и поощрении инвестиций и об избежании двойного налогообложения.

В рамках консультаций также состоялись отдельные переговоры с экспертами ряда министерств и ведомств Катара, на которых были обсуждены проекты соглашений в таможенной и культурной сферах.