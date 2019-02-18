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Консульство Финляндии могут открыть в Ташкенте в апреле

© Sputnik / Владимир Астапкович
Политика
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Открытие диппредставительства состоится во время визита финских агробизнесменов и дипломатов.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Представители финских компаний в области агробизнеса, электроники, горного дела, а также финские дипломаты во главе с заместителем государственного секретаря финского правительства Маркку Кейняненом посетят 11-12 апреля Узбекистан, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя финского МИД Марью Лиивалу.

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CC0 / pixabay
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Данный визит пройдет под эгидой Team Finland - проекта МИД страны, призванного укреплять сотрудничество Финляндии в области образования и исследований, а также экспортировать знания и инновации по всему миру.

Ожидается, что во время визита состоится открытие почетного консульства Финляндии в Ташкенте.

"Team Finland 11-12 апреля посетит Узбекистан под руководством Маркку Кейнянена, заместителя государственного секретаря по внешним экономическим связям. Финские бизнесмены из сферы электронных технологий, агротехники, энергетики и горного дела смогут познакомиться с самой густонаселенной страной в Центральной Азии", - рассказала Лиивала.

В финском МИД отметили, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запустил амбициозную программу реформ, чтобы изменить централизованную систему экономического управления.

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© Flickr / Antti T. Nissinen
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"Деловой климат в стране улучшился. Фактически вторым официальным языком Узбекистана является русский, что облегчает выход на рынок компаний, уже работающих в других русскоязычных странах", - отметили в финском ведомстве.

После визита ассоциация Business Finland готова оказывать дальнейшую поддержку компаниям, желающим продолжить работу по выявленным возможностям в Узбекистане, уточнили в финском МИД.

Теги:
Агропромышленный комплекс, агроферма, бизнес, Бизнесмен, дипломаты, Финляндия, Узбекистан



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