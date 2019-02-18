Узбекистан присоединился к "антипиратским" соглашениям

Присоединение Узбекистана к международным документам поможет обеспечить защиту авторских прав на литературные и художественные произведения.

ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал законы о присоединении страны к обязательствам по защите интеллектуальной собственности, сообщает Министерство юстиции.

Законы о присоединении Узбекистана к договорам Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву, а также по исполнениям и фонограммам приняла законодательная (нижняя) палата парламента и одобрил Сенатом в декабре 2018 года.

"Законами, подписанными президентом от 16 февраля, Узбекистан присоединяется к договорам Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву и исполнениям и фонограммам", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минюста.

Указанные документы были приняты 20 декабря 1996 года в Женеве, напоминает министерство.

Мирзиёев по итогам визита в США в мае 2018 года подписал постановление о реализации достигнутых договоренностей с американской стороной. Ожидалось, что присоединение Узбекистана к данным международным документам послужит обеспечению защиты авторских прав на произведения искусства, литературные и художественные произведения, в конечном итоге дальнейшему улучшению имиджа страны в мировом сообществе.