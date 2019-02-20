Командование ВС США приедет в Ташкент обсудить ситуацию в Афганистане

В 2018 году такая встреча состоялась в Кабуле.

ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Центральное командование (CENTCOM) США проведет очередную конференцию начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии в Ташкенте 21 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Узбекистана.

"Очередная конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии, которую проводит CENTCOM, состоится 21 февраля в Ташкенте", - сказал представитель Минобороны. По данным пресс-службы, конференция будет посвящена обсуждению вопросов региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбы с терроризмом, распространением наркотиков и киберпреступностью.

В мероприятии примут участие руководство генштабов вооруженных сил Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, а также глава CENTCOM генерал Джозеф Вотел.

В рамках конференции планируется проведение отдельных двусторонних встреч глав делегаций, а также ознакомление членами делегации с инфраструктурой и учебным процессом академии ВС Узбекистана, добавили в Минобороны.