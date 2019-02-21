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Шавкат Мирзиёев вручил награды в День защитников Родины

Мирзиёев обсудил с командующим ВС США военное сотрудничество

Пресс-служба президента Узбекистан
Политика
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Вотел приехал в республику, чтобы поучаствовать в конференции начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии.

ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял командующего Центральным командованием Вооруженных сил США генерала Джозефа Вотела, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.

Узбекский лидер подчеркнул, что конференция начальников штабов вооруженных сил стран Центральной и Южной Азии, организуемая Центральным командованием ВС США, поможет выработать совместные подходы к решению одной из самых острых проблем современности – вооруженного конфликта в Афганистане.

Также на встрече особое внимание было уделено вопросам расширения узбекско-американского военного и военно-технического сотрудничества и взаимодействия в области безопасности.

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Теги:
военное сотрудничество, Военнослужащие, США, Узбекистан



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