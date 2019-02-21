Мирзиёев обсудил с командующим ВС США военное сотрудничество

ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял командующего Центральным командованием Вооруженных сил США генерала Джозефа Вотела, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.
Узбекский лидер подчеркнул, что конференция начальников штабов вооруженных сил стран Центральной и Южной Азии, организуемая Центральным командованием ВС США, поможет выработать совместные подходы к решению одной из самых острых проблем современности – вооруженного конфликта в Афганистане.
Также на встрече особое внимание было уделено вопросам расширения узбекско-американского военного и военно-технического сотрудничества и взаимодействия в области безопасности.