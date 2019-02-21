Мирзиёев высказался о состоянии нефтегазовой и химической отраслей

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил высокую рентабельность химической промышленности и поручил активнее привлекать инвестиции к перспективным проектам, рассчитанным на 2019-2025 годы.
Для развития химической промышленности и диверсификации производства в Узбекистане запланированы 33 проекта общей стоимостью 8 миллиардов долларов, в том числе 4 проекта на этот год.
На совещании, посвященном анализу результативности реформ в нефтегазовой и химической промышленности, Мирзиёев поставил задачу достичь с зарубежными партнерами соглашений по Кокандскому суперфосфатному заводу, Кунградскому содовому заводу, а также найти инвесторов для строительства завода по производству аммиака и карбамида в Янгиере.
Руководство "Узкимёсаноат", по мнению главы государства, должно не ограничиваться минеральными удобрениями, а превратить отрасль в многопрофильную систему.
Он отметил, что необходимо разработать предложения по совершенствованию системы "Узбекнефтегаза", пересмотреть тарифы исходя из рыночных принципов, поэтапно передать нефтебазы и региональные службы газоснабжения, в частности Ферганский нефтеперерабатывающий завод, в доверительное управление инвесторов на основе государственно-частного партнерства.
Мирзиёев указал на неудовлетворительный уровень работы по привлечению прямых иностранных инвестиций в регионы со сложными условиями для геологоразведочных работ. Особое внимание на совещании уделили вопросу сокращения дебиторской задолженности, накопившейся в отрасли.
В Инвестиционную программу на 2019 год включены 26 касающихся топливно-энергетический сферы проектов общей стоимостью 27,8 миллиарда долларов.