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Посольство Испании

МИД Испании и Узбекистана проведут политконсультации

© Sputnik / Евгений Одиноков
Политика
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Делегаты также проведут переговоры в министерствах инвестиций и внешней торговли, транспорта.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Шестой раунд узбекско-испанских политических консультаций состоится в Министерстве иностранных дел республики 26 февраля.

В них примут участие представители Министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании. Делегацию возглавит государственный секретарь Фернандо Валенсуэла.

Гости также проведут переговоры в министерствах инвестиций и внешней торговли, транспорта, Государственном комитете по развитию туризма, Торгово-промышленной палате.

МИД Узбекистана и Кубы провели первые в истории политконсультации >>>

Теги:
Узбекистан, политические консультации, Испания



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