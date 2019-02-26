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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Мирзиёев и Бердымухамедов обсудили планы по спасению Арала

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Президенты Узбекистана и Туркменистана провели телефонный разговор, одной из главных тем которого стала ситуация в Приаралье.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Улучшение социально-экономической ситуации в Приаралье и преодоление негативных последствий экологической катастрофы стало одной из главных тем телефонной беседы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает пресс-служба.

Лидеры государств отметили, что успешное проведение саммита Международного фонда спасения Арала в городе Аваза и продуктивное председательство Туркменистана в фонде придали новый импульс совместным усилиям стран региона и всего мира в решении аральского вопроса.

Флаги Туркменистана и Республики Узбекистан
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Бердымухамедов и Мирзиёев высоко оценили начало деятельности Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья под эгидой ООН и масштабные работы по посадке лесов на высохшем дне моря.

Они также оценили график предстоящих мероприятий, в том числе подготовку второй консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится в апреле этого года в Ташкенте.

Президенты отметили динамичное развитие и последовательное укрепление отношений стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Туркменистаном.




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