Мирзиёев и Бердымухамедов обсудили планы по спасению Арала

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Улучшение социально-экономической ситуации в Приаралье и преодоление негативных последствий экологической катастрофы стало одной из главных тем телефонной беседы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает пресс-служба.
Лидеры государств отметили, что успешное проведение саммита Международного фонда спасения Арала в городе Аваза и продуктивное председательство Туркменистана в фонде придали новый импульс совместным усилиям стран региона и всего мира в решении аральского вопроса.
Они также оценили график предстоящих мероприятий, в том числе подготовку второй консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится в апреле этого года в Ташкенте.
Президенты отметили динамичное развитие и последовательное укрепление отношений стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Туркменистаном.