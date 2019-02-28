Спутники в аренду: в Узбекистане регламентируют космическую сферу

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Государственная космическая программа Узбекистана будет разработана с учетом конъюнктуры мирового рынка, а также международного сотрудничества в этой области, следует из проекта закона "О космической деятельности", опубликованного для обсуждения.
Разработчиком документа выступила Академия наук Узбекистана.
Государственная космическая программа Узбекистана будет разработана с учетом приоритетов социально-экономического развития страны, конъюнктуры мирового космического рынка, а также принятых международных обязательств и задач по расширению международного сотрудничества в области космической деятельности.
Обсуждение законопроекта продлится до 15 марта.
В октябре 2018 года Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций республики обнародовало проект указа главы государства о создании органа госуправления в космической отрасли - Агентства космических исследований и технологий "Узбеккосмос". Планировалось, что агентство в феврале 2019 года разработает закон "О космической деятельности", а до 1 ноября представит в правительство проект космической госпрограммы Узбекистана в 2019-2029 годах.
По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 19 октября Мирзиёев заявил, что не исключает того, что в ближайшее время узбекский космонавт может полететь в космос на российском корабле. В феврале 2018 года глава Узбекистана подписал распоряжение о создании рабочей комиссии по подготовке предложений по развитию космических исследований и технологий.