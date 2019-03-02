Тюркский деловой совет в 2019 году пройдет в Ташкенте

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сентябре 2018 года принял участие в заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Чолпон-Ате.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Очередное заседание Тюркского делового совета и его бизнес-форум пройдут в 2019 году в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.

© Пресс-служба президента Узбекистана. На саммите тюркоязычных народов подписали пять документов

Накануне глава МИД республики Абдулазиз Камилов встретился в Абу-Даби с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.

"Стороны обсудили практические вопросы проведения в Ташкенте в 2019 году по инициативе президента Шавката Мирзиёева очередного заседания Тюркского делового совета и его бизнес-форума", — говорится в публикации.

В ходе беседы также отмечалось, что наблюдаемые в настоящее время в деятельности Тюркского совета динамичные тенденции представляют значительный интерес для Узбекистана, страна готова быть частью этого процесса и развивать взаимовыгодное сотрудничество

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев: у тюркских народов нет международных политических проблем

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сентябре прошлого года в качестве почетного гостя принял участие в заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Чолпон-Ате. Глава Узбекистана участвовал в заседании совета впервые за десять лет его существования. Выступая на мероприятии, Мирзиёев отметил, в частности, что тюркские народы связывают духовные ценности, узы сотрудничества и схожесть языков, а проблемы и разногласия в политической повестке отсутствуют.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств — международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними.

Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Киргизия. Секретариат организации находится в Стамбуле.