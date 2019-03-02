Тюркский деловой совет в 2019 году пройдет в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Очередное заседание Тюркского делового совета и его бизнес-форум пройдут в 2019 году в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.
"Стороны обсудили практические вопросы проведения в Ташкенте в 2019 году по инициативе президента Шавката Мирзиёева очередного заседания Тюркского делового совета и его бизнес-форума", — говорится в публикации.
В ходе беседы также отмечалось, что наблюдаемые в настоящее время в деятельности Тюркского совета динамичные тенденции представляют значительный интерес для Узбекистана, страна готова быть частью этого процесса и развивать взаимовыгодное сотрудничество
Совет сотрудничества тюркоязычных государств — международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними.
Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Киргизия. Секретариат организации находится в Стамбуле.