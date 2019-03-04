17:49 04 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.61
  • EUR9530.06
  • USD8403.19
Поиск
LIVE:
Глава МИД Узбекистана Абулазиз Камилов на переговорах в Омане

Камилов обсудил с коллегой из Омана сотрудничество в сфере транспорта

© МИД Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
32 0 0

Глава МИД Узбекистана направлялся с визитом в Катар и совершил транзитную остановку в международном аэропорту Маската.

ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в аэропорту Маската провел рабочую встречу с главой МИД Султаната Оман Юсуфом бин Алави.

Стороны обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, передает пресс-служба узбекистанского ведомства.

Кроме того, министры рассмотрели взаимодействие в сфере транспорта и транзита, подчеркнув важность договоренностей о транспортном коридоре Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман.

По теме

Оман поможет внедрить иппотерапию в Узбекистане
Узбекистан и Оман обсудили перспективы сотрудничества
Теги:
транзит, Транспорт, Оман, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фантастические девушки и веселье: старт горячего карнавала в Бразилии
Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева
Исинбаева о победах: на праздник есть один вечер — на утро ты снова никто
От А до К: что нужно знать о витаминах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054