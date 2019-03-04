Камилов обсудил с коллегой из Омана сотрудничество в сфере транспорта

Глава МИД Узбекистана направлялся с визитом в Катар и совершил транзитную остановку в международном аэропорту Маската.

ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в аэропорту Маската провел рабочую встречу с главой МИД Султаната Оман Юсуфом бин Алави.

Стороны обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, передает пресс-служба узбекистанского ведомства.

Кроме того, министры рассмотрели взаимодействие в сфере транспорта и транзита, подчеркнув важность договоренностей о транспортном коридоре Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман.