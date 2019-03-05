Свободное небо: Мирзиёев подписал соглашение между военными РФ и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации соглашения с правительством России об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами.
Текст закона опубликовало издание "Народное слово".
"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Российской Федерации об использовании воздушного пространства Республики Узбекистан и Российской Федерации военными воздушными судами Республики Узбекистан и Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
Закон был принят законодательной палатой и одобрен Сенатом в феврале. Соглашение было подписано главами Минобороны Узбекистана и России 12 октября 2018 года в Ташкенте в рамках заседания Совета министров обороны стран СНГ.
Соглашение определяет порядок использования воздушного пространства принимающего государства военными воздушными судами направляющего государства при осуществлении беспосадочных полетов. Документ позволит повысить оперативность в вопросах предоставления разрешения на использование воздушного пространства двух стран.