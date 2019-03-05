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Письменный набор главы государства

Свободное небо: Мирзиёев подписал соглашение между военными РФ и Узбекистана

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Закон призван повысить оперативность в вопросах предоставления разрешения на использование воздушного пространства двух государств.

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации соглашения с правительством России об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами.

Текст закона опубликовало издание "Народное слово".

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"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Российской Федерации об использовании воздушного пространства Республики Узбекистан и Российской Федерации военными воздушными судами Республики Узбекистан и Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Закон был принят законодательной палатой и одобрен Сенатом в феврале. Соглашение было подписано главами Минобороны Узбекистана и России 12 октября 2018 года в Ташкенте в рамках заседания Совета министров обороны стран СНГ.

Соглашение определяет порядок использования воздушного пространства принимающего государства военными воздушными судами направляющего государства при осуществлении беспосадочных полетов. Документ позволит повысить оперативность в вопросах предоставления разрешения на использование воздушного пространства двух стран.

Теги:
закон, Мирзиёев, Россия, Узбекистан



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