Мост доверия и сотрудничества в ЦА: каким видят талибы будущее Афганистана

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Радикальное движение "Талибан"* поддерживает проекты Узбекистана, реализуемые в Афганистане, сообщили в пресс-службе МИД республики по итогам встречи главы министерства Абдулазиза Камилова с руководителем политического офиса движения "Талибан" в Катаре муллой Бародаром Ахундом. На переговорах в Дохе также присутствовал спецпредставитель президента РУ по Афганистану Исматулла Иргашев.

"Представитель руководства движения "Талибан" приветствовал инициативы Узбекистана по реализации в Афганистане важных экономических проектов в сферах транспорта, энергетики и образования", — говорится в публикации.

Как отметил Бародар Ахунд, крупные инфраструктурные проекты Узбекистана будут содействовать не только экономическому развитию Афганистана, но и "созданию необходимых условий для запуска полноценного политического процесса в стране".

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"Таким образом, Афганистан в будущем может стать "мостом доверия и сотрудничества" между Центральной и Южной Азией", — отмечается в сообщении.

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Бародар Ахунд особо подчеркнул значимость и итоги Ташкентской конференции по Афганистану, которая состоялась в марте прошлого года и поспособствовала активизации международных усилий по мирному урегулированию афганского конфликта, сообщили в пресс-службе.

Представитель руководства "Талибана" заявил о заинтересованности в тесном сотрудничестве с Узбекистаном по вопросам дальнейшего продвижения мирного процесса в Афганистане.

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В декабре 2017 года в рамках визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан правительства двух стран подписали соглашения о строительстве железной дороги Мазари-Шариф – Герат, а также ЛЭП "Сурхан – Пули-Хумри".

Власти Узбекистана ранее установили контакты с движением "Талибан" для организации их участия в прямых переговорах с правительством Афганистана. А в марте прошлого года в Ташкенте прошла международная конференция по Афганистану. В декларации была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибаном", без выдвижения каких-либо предварительных условий.

* — запрещенная в РФ террористическая группировка.