Мимо планов: Мирзиёев недоволен темпами добычи угля в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам устойчивого развития угольной промышленности заявил, что техническая и технологическая база месторождений устарела.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. При наличии большого потенциала угольных месторождений в последние годы планы по добыче угля не выполняются, не устранены системные проблемы в отрасли, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам устойчивого развития угольной промышленности.

Сейчас население республики ежегодно получает миллион тонн угля. Еще 400 тысяч тонн угля направляют объектам социальной сферы. На Ново-Ангренской и Ангренской тепловых электростанциях для выработки электроэнергии сжигается 4 миллиона тонн угля.

Как отметил президент, техническая и технологическая база месторождений устарела. На Ангренском месторождении, остающемся основной сырьевой базой, отстает работа по открытию шахт. Угол наклона борта карьера превысил норму, и условия для добычных работ достигли опасного уровня.

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Для решения этих вопросов планируется передать акционерное общество "Узбекуголь" во внешнее профессиональное управление.

На совещании определены меры по улучшению ситуации на Ангренском месторождении. Отмечалась необходимость разработать стратегию развития Ангренского месторождения, предусмотрев в ней максимальное обеспечение потребности отраслей экономики и населения в угле в ближней и дальней перспективе.

Президент уделил особое внимание повышению финансовой устойчивости АО "Узбекуголь". Министерствам финансов и энергетики он поручил оптимизировать тарифы на уголь, повысить рентабельность отрасли и покрыть инвестиционные расходы.

Мирзиёев отметил, что для эффективной организации карьерных работ необходимо обновить парк транспортных средств. Ответственным лицам он поручил закупить необходимые самосвалы и другую спецтехнику по самым оптимальным предложениям.

На совещании также обсудили вопросы обеспечения безопасности населения, проживающего вблизи южной границы Ангренского месторождения.