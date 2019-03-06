Конституцию Узбекистана изменили

В Конституцию Узбекистана и несколько законов внесены изменения и дополнения, касающиеся процедуры одобрения законодательной палатой Олий Мажлиса кандидатов в члены правительства.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В Конституцию Узбекистана внесены некоторые изменения и дополнения, сообщили в пресс-службе Минюста.

Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с демократизацией порядка формирования правительства и усилением его ответственности".

К обозначенным в Конституции полномочиям законодательной палаты Олий Мажлиса добавлено принятие постановлений по тем или иным вопросам в области политической, социально-экономической жизни, а также вопросам внутренней и внешней политики государства. Также палата сможет рассматривать и одобрять представленных премьер-министром кандидатов в члены правительства.

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В полномочия президента внесены изменения в части утверждения членов правительства после одобрения законодательной палатой. Прежде одобрение законодательной палатой не требовалось.

Соответствующие изменения внесены также в законы "О Кабинете Министров Республики Узбекистан", "О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан", а также "О Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан".

В законе "О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан" определен порядок одобрения членов правительства. Кандидатуры рассматриваются на заседании законодательной палаты после предварительного рассмотрения ответственным комитетом, фракцией и депутатами. Кандидаты должны представить в законодательную палату план действий, предусматривающий взаимосвязанные с программой действий правительства правовые, экономические, социальные, организационно-технические меры. В случае отклонения премьер-министр вносит новую кандидатуру.

Также премьер-министр вместе с членами правительства ежеквартально представляет в законодательную палату и Сенат отчет о ходе реализации государственной программы, вытекающей из послания президента.