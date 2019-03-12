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Шавкат Мирзиёев отправился в Навоийскую область

Шавкат Мирзиёев отбыл в Навоийскую область

© Пресс-служба президента
Политика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (55)
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Узбекский лидер ознакомится с социально-экономическим развитием региона и определит новые перспективные направления.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 марта отбыл в Навоийскую область. Об этом передает пресс-служба главы государства.

Мирзиёев регулярно посещает регионы страны, уделяя внимание повышению благосостояния населения.

Ранее лидер республики уже посещал Навоийскую область в 2017 и 2018 годах.

В этот раз он ознакомится с новыми предприятиями, объектами социальной сферы, энергетики и химической промышленности, рыбоводческими комплексами в Нуратинском и Карманинском районах, а также в городе Навои.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (55)

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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