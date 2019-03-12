В Арабских Эмиратах ждут визита Шавката Мирзиёева

Основные перспективы сотрудничества между странами связаны с реализацией проектов в нефтегазовой сфере, энергетике, инфраструктуре и сельском хозяйстве.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев может посетить с визитом Объединенные Арабские Эмираты в конце марта. Об этом сообщил министр экономики ОАЭ Султан бин Саид Ал Мансурий в ходе третьего заседания узбекско-эмиратской межправкомиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

"Мы ждем с нетерпением визит президента Узбекистана в ОАЭ, который состоится в конце этого месяца", — цитирует РИА Новости слова министра и сопредседателя комиссии.

Султан бин Саид Ал Мансурий рассказал, что основные перспективы сотрудничества между странами связаны с реализацией проектов в нефтегазовой сфере, энергетике, инфраструктуре и сельском хозяйстве.

"Безусловным шагом вперед станет создание "дорожной карты" для обсуждения перспектив сотрудничества", — добавил Ал Мансурий.

Сопредседатель комиссии, вице-премьер Узбекистана Эльер Ганиев в свою очередь отметил необходимость сформировать портфель совместной инвестиционной компании, учредителями которой выступают Фонд реконструкции и развития (ФРР) Узбекистана и Фонд развития Абу-Даби.

© Sputnik / Евгений Биятов В ОАЭ назначен новый посол Узбекистана

Участники заседания также обсудили проекты с участием ряда компаний ОАЭ — по добыче и глубокой переработке углеводородов с Mubadala, сотрудничество с Masdar в области возобновляемых источников энергии, а также предоставление национальной нефтяной компанией Абу-Даби ADNOC консультаций в сфере добычи и переработки природного газа для АО "Узбекнефтегаз".

В январе 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом одобрил создание узбекско-эмиратской инвестиционной компании с объявленным капиталом в миллиард долларов. Долевое участие Фонда развития Абу-Даби составит 75%, ФРР — 25% с возможностью привлечения в установленном порядке дополнительных участников.

В соответствии с документом, фонд будет координировать взаимодействие с инвестиционными, финансовыми институтами и компаниями ОАЭ. Кроме того, он должен сопровождать и содействовать в реализации совместных инвестиционных проектов.