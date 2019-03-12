В Арабских Эмиратах ждут визита Шавката Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев может посетить с визитом Объединенные Арабские Эмираты в конце марта. Об этом сообщил министр экономики ОАЭ Султан бин Саид Ал Мансурий в ходе третьего заседания узбекско-эмиратской межправкомиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.
"Мы ждем с нетерпением визит президента Узбекистана в ОАЭ, который состоится в конце этого месяца", — цитирует РИА Новости слова министра и сопредседателя комиссии.
Султан бин Саид Ал Мансурий рассказал, что основные перспективы сотрудничества между странами связаны с реализацией проектов в нефтегазовой сфере, энергетике, инфраструктуре и сельском хозяйстве.
"Безусловным шагом вперед станет создание "дорожной карты" для обсуждения перспектив сотрудничества", — добавил Ал Мансурий.
Сопредседатель комиссии, вице-премьер Узбекистана Эльер Ганиев в свою очередь отметил необходимость сформировать портфель совместной инвестиционной компании, учредителями которой выступают Фонд реконструкции и развития (ФРР) Узбекистана и Фонд развития Абу-Даби.
В январе 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом одобрил создание узбекско-эмиратской инвестиционной компании с объявленным капиталом в миллиард долларов. Долевое участие Фонда развития Абу-Даби составит 75%, ФРР — 25% с возможностью привлечения в установленном порядке дополнительных участников.
В соответствии с документом, фонд будет координировать взаимодействие с инвестиционными, финансовыми институтами и компаниями ОАЭ. Кроме того, он должен сопровождать и содействовать в реализации совместных инвестиционных проектов.