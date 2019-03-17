Это фейк: налоговый комитет Узбекистана – о появлении председателя в соцсетях

Под одной из записей в социальной сети Facebook появился комментарий от имени председателя Государственного налогового комитета Бехзода Мусаева.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Государственный налоговый комитет Узбекистана прокомментировал ситуацию с появлением в социальной сети Facebook страницы якобы председателя ГНК Бехзода Мусаева.

Комментарий от имени Мусаева появился под видеозаписью канала BBC в Facebook.

"Официально заявляем, что председатель ГНК Бехзод Мусаев не имеет никаких страниц на Facebook, а данный комментарий оставлен фейковым аккаунтом", - сообщили в комитете.

Там также напомнили, что клевета и подрыв деловой репутации преследуются законом. Поэтому руководство комитета обратится к администрации соцсети, а также в соответствующие государственные органы для установления личности тех, кто создал аккаунт Мусаева.

Отмечается, что в случае возникновения вопросов или проблем, связанных с работой налоговой службы можно записаться на прием к председателю комитета.