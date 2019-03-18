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Утембаев Ерик

Назарбаев снял с должности посла в Узбекистане, подозреваемого в хищениях

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Казахстанский дипломат подозревается в хищении бюджетных средств на сумму 140 миллионов тенге (около 378 тысяч долларов).

ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев освободил от должности посла в Узбекистане Ерика Утембаева, сообщает пресс-служба Акорды.

Ранее в октябре 2018 года Утембаев был отстранен от исполнения своих обязанностей из-за подозрения в хищениях.

"Утембаев Ерик Мылтыкбаевич отстранен от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы государства.

Пустое кресло
Sputnik / Михаил Воскресенский
Посол Казахстана в Узбекистане, подозреваемый в коррупции, лишился должности

Новым чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Узбекистане назначен Дархан Сатыбалды.

В октябре прошлого года появилась информация о том, что Ерик Утембаев подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Работая послом в Ташкенте, 52-летний Утембаев подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания Посольства Казахстана в Узбекистане. Ущерб от его незаконных действий превысил 140 миллионов тенге (около 370 тысяч долларов).
Позже Утембаев был отстранен от должности.




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