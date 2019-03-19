Мирзиёев предложил привлекать молодежь в спорт чемпионами и залами

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В отдаленных селах Узбекистана должны появиться спортзалы с использованием легких конструкций и сендвич-панелей, заявил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по вопросам усиления внимания к молодежи, сообщает пресс-служба.
Он подчеркнул, что в стране действуют более 12 тысяч спортивных сооружений, однако уровень охвата молодежи физической культурой и массовым спортом остается недостаточным. Общеобразовательные школы в среднем оснащены спортивным инвентарем на 56%. В Сурхандарьинской области этот показатель составляет всего 12%, в Хорезме – 14%, в Каракалпакстане – 15%.
По мнению президента, хороший результат даст назначение руководителями спортшкол на местах известных спортсменов, победивших в международных соревнованиях, а также целевое обучение спортсменов в специальных заочных отделениях вузов.
Заместители хокимов районов и городов по вопросам молодежи должны совместно со специалистами уровень интереса молодежи к спорту и степень оснащенности спортивных сооружений, подготовить соответствующие предложения, а Кабинет министров – определить источник финансирования необходимых для реализации предложений средств.