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Владимир Норов

Владимир Норов: ШОС активно развивает сотрудничество с Ираном

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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В настоящее время Иран является наблюдателем при ШОС.

ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества заинтересована в многопрофильном сотрудничестве с Ираном, заявил генеральный секретарь организации Владимир Норов.

Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Sputnik / Болат Шайхинов
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"В этом плане ШОС заинтересована в многопрофильном сотрудничестве с Исламской Республикой Иран. У нас имеются очень близкие подходы по многим вопросам. Страны ШОС активно развивают торгово-экономическое сотрудничество с Ираном, имеют далеко идущие планы по строительству инфраструктурных проектов", - заявил Норов на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в вопросе полноформатного членства Ирана ШОС стремится к полному консенсусу, тем более в условиях, когда с Ирана сняты международные санкции.

Норов отметил, что позитивное отношение государств-членов ШОС зафиксировано также в Декларации Циндаоского саммита, где сказано об их поддержке реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также содержится призыв к его участникам неукоснительно соблюдать свои обязательства в целях обеспечения его полного и эффективного выполнения.

Теги:
Иран, ШОС



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