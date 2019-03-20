Владимир Норов: ШОС активно развивает сотрудничество с Ираном

ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества заинтересована в многопрофильном сотрудничестве с Ираном, заявил генеральный секретарь организации Владимир Норов.

Sputnik / Болат Шайхинов Следующее заседание совета РАТС ШОС пройдет в сентябре в России

"В этом плане ШОС заинтересована в многопрофильном сотрудничестве с Исламской Республикой Иран. У нас имеются очень близкие подходы по многим вопросам. Страны ШОС активно развивают торгово-экономическое сотрудничество с Ираном, имеют далеко идущие планы по строительству инфраструктурных проектов", - заявил Норов на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в вопросе полноформатного членства Ирана ШОС стремится к полному консенсусу, тем более в условиях, когда с Ирана сняты международные санкции.

Норов отметил, что позитивное отношение государств-членов ШОС зафиксировано также в Декларации Циндаоского саммита, где сказано об их поддержке реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также содержится призыв к его участникам неукоснительно соблюдать свои обязательства в целях обеспечения его полного и эффективного выполнения.