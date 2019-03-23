Спецпрокурор Мюллер около двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает, а также предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в выборы президента США и передал итоговый отчет генеральному прокурору Штатов Уильяму Барру, передает телеканал Fox News.

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"Отчет Мюллера закончен и передан генпрокурору Барру. Остается на его усмотрение, насколько делать итоги этого расследования достоянием общественности", - заявил телеканал со ссылкой на свои источники.

В офисе Мюллера пока не ответили на запрос российских СМИ.

"Расследование спецпрокурора Мюллера завершилось без каких-либо обвинений, связанных с предполагаемым сговором между штабом (Дональда) Трампа и Россией. Действительно, ни одно из обвинений, предъявленное людям, связанным с Дональдом Трампом, в том числе Полу Манафорту и Майклу Коэну, не имело никакого отношения к России", - сказал партнер юридической фирмы Marks & Sokolov и экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс РИА Новости.

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Он добавил, что хотя демократы продолжат политизировать Россию, можно надеяться, что антироссийская истерия в Америке прекратится.

По словам Маркса, хорошие отношения между лидерами стран играют важную роль.

"Будем надеяться, что президент Трамп и президент (России Владимир) Путин смогут продвинуть американо-российские отношения вперед по важным вопросам, таким как Сирия, контроль над вооружениями и терроризм", - заключил эксперт.

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Спецпрокурор Мюллер около двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает, а также предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.

В пятницу было объявлено о завершении расследования. Его итоги пока не обнародованы, но СМИ сообщали, что Мюллер не будет рекомендовать каких-либо новых обвинений. Ранее он выдвинул многочисленные обвинения против экс-сотрудников Трампа за дачу ложных показаний и другие нарушения. По делу осужден за финансовые нарушения и работу лоббистом без регистрации экс-руководитель штаба Трампа Пол Манафорт. Также Мюллер обвинил группу граждан РФ во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Однако ни одно из возбужденных дел не касалось "сговора с Россией", который подозревали противники Трампа и который был основным предметом расследования.