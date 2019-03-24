Шавкат Мирзиёев вылетел в Арабские Эмираты

Мирзиёевым запланированы ознакомление с деятельностью технопарка "Масдар-сити", посещение ряда промышленных, социальных и других объектов.

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Наследного принца Эмирата Абу-Даби Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна сегодня отбыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает УзА.

Как сообщалось ранее, программой пребывания предусмотрены встречи Президента Республики Узбекистан с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

В повестку дня переговоров включены вопросы дальнейшего расширения и укрепления двустороннего многопланового сотрудничества, практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, банковско-финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах.

Состоится также обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.

По итогам визита между Узбекистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами планируется подписание двусторонних документов о сотрудничестве.

Кроме того, запланированы ознакомление главой нашего государства с деятельностью технопарка "Масдар-сити", посещение ряда промышленных, социальных и других объектов.