Мирзиёев посетил в Абу-Даби одну из самых больших мечетей в мире

Президент Узбекистана начал свой официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты с посещения мечети шейха Зайда.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей и мечеть Шейха Зайда бин Султана Аль Нахаяна в городе Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба президента.

© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориал “Вахат аль-Карама”

Первый президент ОАЭ Шейх Зайд бин Султан Аль Нахаян после своей смерти в 2004 году был погребен рядом с мечетью, которую построил при жизни.

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Строительство мечети продолжалось с 1996 по 2007 год. Здесь могут одновременно совершать намаз 40 тысяч человек.

В ходе посещения комплекса прочитаны суры из Корана в память о Шейхе Зайде бин Султане Аль Нахаяне, говорится в сообщении пресс-службы.

Президенту рассказали об истории строительства мечети, особенностях ее архитектуры, созданных условиях для туристов и паломников.

Шавкат Мирзиёев расписался в Книге посетителей мавзолея, затем возложил венок к мемориалу "Вахат аль-Карама" и оставил запись в Книге почетных гостей мемориала.