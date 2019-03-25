14:51 25 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.09
  • EUR9488.13
  • USD8378.04
Поиск
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориал Вахат аль-Карама

Мирзиёев посетил в Абу-Даби одну из самых больших мечетей в мире

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
20 0 0

Президент Узбекистана начал свой официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты с посещения мечети шейха Зайда.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей и мечеть Шейха Зайда бин Султана Аль Нахаяна в городе Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба президента.

© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориал “Вахат аль-Карама”

Первый президент ОАЭ Шейх Зайд бин Султан Аль Нахаян после своей смерти в 2004 году был погребен рядом с мечетью, которую построил при жизни.

Шавкат Мирзиёев отбыл в Арабские Эмираты
УзА
Шавкат Мирзиёев вылетел в Арабские Эмираты

Строительство мечети продолжалось с 1996 по 2007 год. Здесь могут одновременно совершать намаз 40 тысяч человек.

В ходе посещения комплекса прочитаны суры из Корана в память о Шейхе Зайде бин Султане Аль Нахаяне, говорится в сообщении пресс-службы.

Президенту рассказали об истории строительства мечети, особенностях ее архитектуры, созданных условиях для туристов и паломников.

Шавкат Мирзиёев расписался в Книге посетителей мавзолея, затем возложил венок к мемориалу "Вахат аль-Карама" и оставил запись в Книге почетных гостей мемориала.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Мечеть, ОАЭ, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Гигантская секвойя и буковая аллея из "Игры престолов": самые необычные деревья
Зажигательный танец узбекского аксакала
Зажигательный танец узбекского аксакала поразил гостей Навруза – видео
Самый жаркий день и самая морозная ночь в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054